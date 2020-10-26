Kim Milyoner Olmak İster Hikmet'in kardeşini işadamı okutacak!

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de hali ve tavırlarıyla bir anda herkesin konuştuğu Şanlıurfalı Hikmet'i Işıl Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kapaklı'nın okutacağı öğrenildi.

ATV'de Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soruda yarışmadan çekilmişti. 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt'un ilk işi yarışma öncesinde kardeşi Halil'e tablet sözünü tutmak oldu.Yarışmada kardeşlerimi okutmak istiyorum diye açıklamalarda bulununca Şanlıurfalı iş adamı Ömer Kapaklı duyarsız kalmayarak Hikmeti'in kardeşi Halil'in tüm eğitim masraflarını karşılayacağını ve kendi Koleji olan Işıl Koleji okutup üniversite dâhil tüm eğitim giderlerini karşılayacağını söyledi.

"OĞLUMU NASIL OKUTACAKSAM HALİL'İ DE ÖYLE OKUTACAĞIM"

Şanlıurfalı işadamı ve Işıl Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kapaklı konuyla ilgili şunları söyledi: "ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet'in başarısı bizi gururlandırdı. Ödül kazanması halinde kardeşlerinin eğitimine parayı kullanacağını söyledi. Yarışma sonrası Hikmet'le görüştüm. 9. Sınıf öğrencisi Kardeşi Halil'i Işıl Kolejine aldık. 4 yıl süresince servis, yemek, kırtasiye ve okul masrafı tamamen Işıl koleji karşılayacaktır. Ayrıca Üniversiteyi kazanması halinde 4 yıl boyunca yurt parası, Şanlıurfa'ya gidiş- geliş Üniversite parası ve tüm harcama yine Işıl koleji tarafından yapılacaktır. Umarım Hikmet'in diğer 6 kardeşini de eğitimini karşılayanlar olur. Şanlıurfa'da Hikmet'lerin sayısını arttırmak zorundayız. Her yıl 60 bin doğum oluyor. Bu şu demek; her yıl Şanlıurfa merkezde 60 bin çocuk ana okuluna 1. Sınıfa gidiyor. Amacım Şanlıurfa'daki eğitim çıtasını istenilen düzeye çıkarmaktır. Ben oğlumu nasıl okutacaksam Halil'i de öyle okutacağım" diye konuştu.