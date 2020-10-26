Koca: Ağır ve aktif hasta sayımız artıyor

Türkiye'de dün test yapılan 112 bin 215 kişiden 2 bin 17'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 361 bin 801, can kaybı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744 oldu. 1297 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi. Zatürre oranı yüzde 5.6 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" dedi. ANKARA