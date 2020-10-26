Komşu ziyaretinde merdivenden düşerek öldü

Olay, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile birlikte komşu ziyaretine giren Fehmi Şenay, dengesini kaybederek, korkuluğu olmayan merdivenden düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Şenay'ın eşi ve komşuları ise hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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