Kumaş boyası nedir, nerede satılır? Kumaş boyası nasıl kullanılır, lekesi nasıl çıkar?

Kumaş boyama işlemine başlamadan önce ilk olarak kumaş boyama işlemi yaparken kaçınmanız gereken kumaş türlerini incelemek gerekir. Bunlar; ipek, saten, desenli ve tafta benzeri kumaşlardır. Saten ve ipekli kumaşlarda renk tutmayabilir desenli ve tafta kumaşlar üzerinde ise desenler kaybolabilir ve ortaya pek de hoşlanmayacağınız bir görüntü çıkabilir. Bunların dışında rengini sevmediğiniz, lekeli ya da solgun giysilerinizi kumaş boyası ile renklendirebilirsiniz. Ayrıca birkaç yıkama ile solan giysilerle baş etmek için kumaş boyama işlemini deneyebilirsiniz. Peki, kumaş boyası nedir, nerede satılır? Kumaş boyası nasıl kullanılır, hangi renkleri mevcuttur? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları…

KUMAŞ BOYASI NEDİR?

Kumaş boyama işlemi vakti olan herkesin deneyebileceği hatta yaparken eğlenebileceği bir uğraştır. Kumaş boyası birçok kumaşın rengini değiştirmeye hatta rengi solan kumaşların canlanmasını sağlamaya yardımcı olan boyalardır. Kumaş boyaları ile okullarda boyama işlemi yapılmakla birlikte, bu yöntem pek çok kişinin zihnine böylelikle kazınmış olabilir. Geçmişte yapılan bu etkinlikler şimdi yeniden önem kazandıysa o halde kumaş boyası hakkında bazı ipuçları ile sizlerle olacağız. İşte detaylar…

KUMAŞ BOYASI NEREDE SATILIR?

"Kumaş boyasının nerede satılır"? Sorusunun yanıtı basittir. Kumaş boyalarını birçok mağazadan satın alabilir ya da internetten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca aktarda da bazı kumaş boyası çeşitleri mevcuttur. Kumaş boyası satın alırken dikkat edilmesi gereken, boyanın kalitesi ve hangi markadan satın aldığınızdır. Aksi takdirde uyguladığınız kumaş boyama işlemi su ile temas halinde çabucak akabilir. Kumaş boyalarını çeşitli yerlerden alabileceğiniz gibi dilediğiniz renk ve tonları satın alma imkanı da yakalayabilirsiniz. Ancak toz boyaların yanı sıra renk sabitleyici alarak boyanın kumaşta kalıcılığını arttırmanız gerekir.

KUMAŞ BOYASI NASIL KULLANILIR?

Kumaş boyama işlemi yaparken ihtiyacınız olanlar, kumaş boyası, 2 adet kova ya da çamaşır makinesidir. Bunların içinden dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer pratik bir yöntem arıyorsanız çamaşır makinesi ile kumaş boyama işlemini denemenizi tavsiye edebiliriz.

Çamaşır makinesi yönteminde; uygun bir kaba paket toz kumaş boyayı dökün. Ardından 1 çorba kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek üzerine bir miktar sıcak su ekleyerek karıştırın. Daha sonra makineye atarak 15 dakika kısa programda ıslatın ancak sıkma yapmayın. Kumaşı makineden çıkarmadan karışımı kumaşın üzerine dökün ve sabitleyiciyi yumuşatıcı kısmına dökerek makineyi yüksek derecede ayarlayın. 80-90 derece gibi sıcaklık yeterlidir. Sıkma yapmamaya özen gösterin. Makine bitince çamaşırı ıslak haliyle asın. Makinenizi boya kalıntılardan arındırmak için tekrar boş haliyle çalıştırabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise kumaş boyasını el yardımı ile uygulamaktır. Bunun için 2 adet kovaya toz kumaş boyasını dökün ve kıyafeti içine atın. İyice karıştırdıktan sonra 2 saat beklemesini sağlayın. 2 saatin ardından diğer kovaya alın ve üzerine su ilave edin. Giysiyi suyun içinde ovun ve kalıcı olması için bir miktar tuz ekleyerek sudan geçirin. Daha sonra kuruması için asın.

KUMAŞ BOYASI NASIL ÇIKAR?

Kumaş boyama işlemi yapılmış bir kumaştan onu tamamen çıkarmak mümkün olmayabilir. Ancak kumaş boyama işlemi esnasında üzerinizdeki kıyafete boyanın sıçraması halinde kıyafeti hemen sudan geçirmenizde fayda vardır. Boya lekesinin bulunduğu yere biraz leke çıkarıcı deterjan dökebilir ve çitileyerek giysinizden çıkmasını sağlayabilirsiniz.