MasterChef Tanya kimdir? 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı Tanya Kilitkayalı ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer almaktadır.