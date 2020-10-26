Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler?

İstanbul'un ikinci sürücüsüz metro hattında sona gelindi. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak. Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.
Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?
İşte, hattın durakları;
ENTEGRE OLUNAN HATLAR
Hattın bu etabının tamamen açılması ile;