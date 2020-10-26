Melek ölüme böyle gitti

Diyarbakır'da, eski erkek arkadaşı Orhan Vatansever'in iftiraları sonucu kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından sokak ortasında tabancayla öldürülen, Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu MELEK Aslan'ın (24), katiliyle buluşmaya gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 11.21'de elinde kitaplarıyla kaldığı apartın asansörüne binen Melek, daha sonra binadan çıkıp, yürüyerek 300 metre uzaklıktaki Sanat Sokağı'na gitti. Burada buluştuğu kardeşi tarafından da öldürüldü.Melek'in, aparttan çıkmadan önce yazıp bıraktığı, "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim" notu ise odasında bulundu. Azmettirici eski erkek arkadaşı Orhan Vatansever'in ise son bir aydır sürekli Melek'in kaldığı apartın önüne geldiği ve genç kızı rahatsız ettiği, Melek'in, kaldığı aparttan ayrılırken çıkarken, şapka ve gözlük taktığı öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan Vatansever sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.