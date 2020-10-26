Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul için gün verildi...

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'den ve birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul için gün verildi...

Bugün nasıl olacak? Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak yağış ve sis uyarısı yapıldı. Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan MGM, hafta başı için İstanbul'da sis görüleceğini duyururken hafta ortasından itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini kaydetti. Yurdun Batı bölgeleri ile beraber Karadeniz'de de etkili olması beklenen sağanak yağışlar karşısında, olası tehlikeler için vatandaşların dikkatli olması da istendi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 07:46 Son Güncelleme: 26.10.2020 07:47 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Çok kuvvetli olacak! Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile sağanak yağış ve sis uyarıları yapıldı. Yeni hafta ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi de, 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusu olarak öne çıkıyor. Öyle ki, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sisli ve puslu hava etkili olmuştu. Yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporlarını yayınlayan Meteoroloji, bugün ve yarın için puslu ve sisli havanın devam edeceğini kaydederken hafta ortası itibarı ile de sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ve gün gün beklenen sıcaklık değerleri;

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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Az bulutlu

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