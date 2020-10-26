Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günleri de belli oldu. Ekim ayının içinde bulunduğumuz günlerde Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün sorusu da yanıtını aramaya başladı. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gece için geri sayım başladı. 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabına ve diğer tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet ile dini kandil günleri takvimi!
Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak. Kandil ne zaman sorusuna ise ayrıntıları inceleyerek cevap bulabilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı kandil günleri takvimi şöyle;
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.
TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?
Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.
Böylece birinci rekat kılınmış olur.
2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.