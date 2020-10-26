Muş’ta 3 odalı sığınak bulundu

Muş'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, teröristlerce kullanılan 3 odalı 2 sığınakta l yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.





Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-21 Ekim'de Şenyayla Bölgesi kırsalına operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Yıldırım-4 operasyonu kapsamında jandarma özel harekat timlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı biri 3 odalı 2 sığınağın bulunduğu belirtildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 50'şer kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, dolu büyük tüp, 8'li pil bloku, 2 ateşleme düzenekli 4'lü pil bloku, el yapımı patlayıcılarda kullanılan 2 adet 4'lü pil bloku, 2 kar kıyafeti ve panço, fuel oille çalışan soba, 200 metre brandayla dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.