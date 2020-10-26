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Nargile baronlarına imalathanelerde suçüstü! 50 ton kaçak tütünle yakalandılar

'da imalatını yaptıkları kaçak nargile tütünlerini piyasaya süren üç çete çökertildi. Son bir haftalık operasyonlarda 50 ton kaçak nargile tütünü bulundu. 34 çete üyesi tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:35 Son Güncelleme: 26.10.2020 11:08 ABONE OL
Nargile baronlarına imalathanelerde suçüstü! 50 ton kaçak tütünle yakalandılar

İstanbul'da imalatını yaptıkları kaçak nargile tütünlerini piyasaya süren üç çete çökertildi. Son bir haftalık operasyonlarda 50 ton kaçak nargile tütünü bulundu. 34 çete üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir haftada kaçak nargile tütünü imalatı yapan, depolayan ve piyasaya süren üç çeteyi çökertti. İstanbul'un sekiz ayrı ilçesinde 6'sı depo, 2'si tütün imalathanesi olarak kullanılan toplamda sekiz adrese seri baskınlar yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 50 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca nargile tütünü imalatında kullanılan 28 ton Gliserin maddesi de bulundu. Peş peşe düzenlenen seri operasyonlarda gözaltına alınan 70 şüpheliden 34'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Nargile baronlarına imalathanelerde suçüstü! 50 ton kaçak tütünle yakalandılar
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