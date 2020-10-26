NASA duyurdu: Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

Gökyüzü bilimcilerini yakından ilgilendiren Mavi Dolunay, 2020 yılında 13 tane olacak. Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi olarak tanımlanan doğa olayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. NASA tarafından yapılan açıklamada mavi ay (dolunay) tarihi belli oldu. Peki Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Gökyüzü meraklılarını yakından ilgilendiren Mavi Dolunay yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde NASA ile yapılan açıklamaya göre Mavi Dolunay tarihi belli oldu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gök olayının gerçekleşeceği gün 31 Ekim 2020 olarak biliniyor…