NASA duyurdu: Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

Gökyüzü bilimcilerini yakından ilgilendiren Mavi Dolunay, 2020 yılında 13 tane olacak. Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi olarak tanımlanan doğa olayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. NASA tarafından yapılan açıklamada mavi ay (dolunay) tarihi belli oldu. Peki Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?
Gökyüzü meraklılarını yakından ilgilendiren Mavi Dolunay yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde NASA ile yapılan açıklamaya göre Mavi Dolunay tarihi belli oldu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gök olayının gerçekleşeceği gün 31 Ekim 2020 olarak biliniyor…
Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak mavi dolunay ismi verilir.
Mavi Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor.
Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecek.