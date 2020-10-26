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Nefes borusuna ekmek kaçan minik Zeynep, öldü

’nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:46 ABONE OL
Nefes borusuna ekmek kaçan minik Zeynep, öldü

Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep, bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep'in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

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Nefes borusuna ekmek kaçan minik Zeynep, öldü
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