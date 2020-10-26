Öğretim görevlisi koronavirüse yenik düştü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Acar, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kovid-19 belirtileri ile 3 gün önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Acar, burada hemen tedavi altına alındı.

ÜÇ GÜNDÜR KOVİD TEŞHİSİ İLE...

Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 'Üç gündür Kovid teşhisi ile hastanemizde tedavi gören kıymetli hocamız Öğr. Gör. Mustafa Acar'ı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun'dedi.