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Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri İdaresi ve Sisal Şans arasındaki ortaklıkla – MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen şans oyunu severlerce merakla bekleniyor. Bugün (26 Ekim 2020 Cuma) yapılacak MP TV canlı çekilişi için oyunu oynayarak kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusuna heyecanla cevap arıyor. MPİ ile şanslı numaralarla motorunu burada bulabilir, büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 22:03 Son Güncelleme: 26.10.2020 22:05 ABONE OL
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklık anlaşmasıyla tamamen yenilenerek büyük ikramiye tutarında hatırı sayılır bir artışa gidilen, şans oyunuseverlerce de her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları heyecanla beklenen MPİ 26 Eylül açıklanıyor. bünyesinde yer alan ve MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen oyunu oynayarak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak hayali kuran şans oyunu severlerce MPİ açıklandı mı? sorusu yoğun şekilde araştırılımaya devam ediyor. Günün şanslı numaraları ile MPİ 26 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ile ekranına bu başlık altında biletinizle büyük ikramiye sorgularınıza açık olacaktır.

ON NUMARA SONUÇLARI (26 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

(MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle yapılan canlı çekilişle belli olan 26 Ekim MPİ On Numara sonuçları, şanslı numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Ekim On Numara sonuçları: 3 - 1 - 38 - 43 - 37 - 40 - 55 - 33 - 66 - 71 - 64 - 65 - 60 - 15 - 68 - 34 - 78 - 48 - 61 - 52 - 32 - 45

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO 26 EKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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