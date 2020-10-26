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Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay 'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Boş bir arazide otların arasında uyuyakalan Mehmet Ç. isimli genç, adeta dehşete uyandı. Mehmet Ç.'yi fark etmeyen belediyeye ait iş makinesi, gencin üzerine moloz döktü. Gencin çığlıkları üzerine araç durdurulup olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı gencin vücudunda kırıklar ve morluklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:50 Son Güncelleme: 26.10.2020 15:52 ABONE OL
Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

'nın İnegöl ilçesinde boş arazide uyuyakalan genç, üzerine iş makinesiyle moloz dökülmesi sonucu yaralandı.

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Ç. (29), Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'taki boş arazide uyuyakaldı.

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

Yüksek otlar yüzünden genci fark etmeyen belediyeye ait iş makinesinin operatörü, çevredeki metruk binanın yıkımından kalan molozları gencin üzerine döktü.

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

Çığlık atmaya başlayan Mehmet Ç'nin yanına gelen belediye ekipleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYDAN KARELER...

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYDAN KARELER...

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Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı
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