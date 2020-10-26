Parti yapılan gece kulübü mühürlendi

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlence düzenlenen Esenyurt'taki gece kulübü zabıta tarafından mühürlenerek kapatıldı.





Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde sihahi vatandaşlar tarafından bir mekanda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti düzenlendi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmediği görüntülere yansıdı.

Görüntüler üzerine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, polis ekiplerine işlem yapmaları yönünde talimat verdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklular tarafından partinin düzenlendiği gece kulübü belirlendi. Ardından Esenyurt Zabıta ekipleri, gece kulübünü mühürleyerek kapattı. Yapılan uyarıda Koronavirüs tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin arttırılacağı ve cezai uygulamanın hemen yerine getirileceği kaydedildi.