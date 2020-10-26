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Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi

'da Tayfur G., borcunu ödemediğini iddia ettiği Haydar S.'yi caddede pompalı tüfekle bacağından vurup, başında bekleyerek gelen polislere teslim oldu. Haydar S.'nin kanlar içinde yerde sürüklenmesi ve Tayfur G.'nin başında beklemesi kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:23 Son Güncelleme: 26.10.2020 20:26 ABONE OL
Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S., borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfur G., aracından pompalı tüfeğini alarak, Haydar S.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Haydar S., kanlar içinde yerde kaldı. Tayfur G., elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S.'nin başında beklerken, çevredekilere polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi | Video

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G., gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim oldu. Yaralı Haydar S'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Haydar S., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Tayfur G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi
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