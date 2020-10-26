Raylara düşüp üzerinden iki vagon geçen genç kız sağ kurtuldu

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düşen ve üzerinden iki vagon geçen genç kız hafif yaralı olarak kurtuldu.

Bu inanılmaz olay dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı.

İstanbul'da Şişli metrosunda rayların arasına düşen genç kız yaralı kurtuldu | Video

ÜZERİNDEN 2 VAGON GEÇTİ

Akşam saatlerinde istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.

VATANDAŞLAR VE GÖREVLİLER RAYLARDAN ÇIKARTILDI

Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.

TABURCU EDİLDİ

Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi.

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