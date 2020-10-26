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Safranın kilosu ne kadar? Safran nedir, 1 Kilo safran kaç TL?

Süsengiller familyasına ait olduğu bilinen ve sonbaharda çiçek açan bu bitki soğanlı bir yapıya sahiptir. Bu çiçekten üretilen baharat çok büyük faydaları içerisinde barındırdığı gibi fiyat bakımından da bir o kadar değerlidir. Bu çiçekten safranı üretmek oldukça aşamalı ve emek isteyen bir işlemdir. Birçok kişi gün içerisinde bu değerli baharatın fiyatına ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Safranın kilosu ne kadar? Safran nedir, 1 Kilo safran kaç TL? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:05 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:06 ABONE OL
Safranın kilosu ne kadar? Safran nedir, 1 Kilo safran kaç TL?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 son bölüm de yarışmacılara safran ana malzemesi verilerek ürün yapılması istendi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Safranın kilosu ne kadar? sorusu üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Safran nedir, 1 Kilo safran kaç TL? İşte tüm bilgiler…

SAFRANIN KİLOSU NE KADAR? 1 KİLO SAFRAN KAÇ TL?

Yerli saf safranın kilosu

  • 30 bin Türk Lirası

Yerli pilavlık safranın kilosu

  • 150 Türk Lirası

İthal safranın kilosu

  • 70 bin Türk Lirası'ndan satılmaktadır.

SAFRAN NEDİR?

Safran, sonbaharda çiçek açan 20-30 cm boyunda çiğdem cinsinden olan soğanlı bir kültür bitkisinden çıkarılır. Safran bitkisi yaprakları şerit şeklindedir ve mor çiçekleri olan üç tepecikli bir bitkidir. Genellikle gıda boyası ve renklendirici olarak kullanılmaktadır. 100 gram safran tozu için 8bin safran çiçeği gereklidir. Bu yüzden çok değerli bir baharattır. Gıdalara altın rengini veren safranın tadı ise iyot ve saman karışımı gibidir.

SAFRAN NERELERDE YETİŞİR?

Safran güneşi seven bir bitkidir. Bundan dolayı da sıcak yerlerde yetişir. Gün ışığı alan yamaçlarda yetişen bir bitkidir ve sağlık için çok faydalıdır. En sevdiği toprak ise gevrek, gevşek, düşük yoğunluğa sahip, iyi sulanmış, iyi akaçlanmış ve yüksek organik içeren killi ve kalker topraklardır. Dünya üzerinde en fazla Fransa, İran, İspanya ve İtalya'da yetiştirilmektedir. Türkiye'de ise Safranbolu'da yetişen bir bitkidir.

SAFRANIN FAYDALARI

  • Safran halk arasında çok sağlıklı olmasıyla bilinen bir baharattır. Çoğu hastalığın tedavisinde yardımcı olan safran hakkında bilinen bazı faydalar ise şunlardır:
  • Antioksidanlar olarak işlev gören bazı bitki bileşimleri bakımından oldukça zengin olan safran hücreleri oksidatif strese karşı korur.
  • Yaşa bağlı zihinsel bozukluğu tedavi eder.
  • Hafıza kaybına iyi gelir.
  • İltihap tedavisinde kullanılan bir baharattır.
  • Safranın antioksidana ek olarak antikanserojen özelliği de vardır. Bu da kanserli tümörlerin küçülmesini ve tümörlerin yayılmasını engeller.
  • Safran baharatı erkeklerde de kadınlarda cinselliğe faydalıdır.
  • Safran, uzun yıllardır astım gibi bazı solunum sorunlarını tedavi etmekte kullanılmaktadır.
  • Sindirim bozukluklarını tedavi eder.
  • Sindirimi destekler.
  • Ülseratif kolit ve peptik ülserleri tedavi eder.
  • İştah açıcıdır.
  • Kokusu kişiyi yatıştırır ve rahatlatır.
  • Adet sancısına iyi gelir.
  • Diş etlerini güçlendirerek ağrılarını bastırır.
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Safranın kilosu ne kadar? Safran nedir, 1 Kilo safran kaç TL?
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