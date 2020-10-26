Safranın kilosu ne kadar? Safran nedir, 1 Kilo safran kaç TL?

SAFRAN NEDİR?

Safran, sonbaharda çiçek açan 20-30 cm boyunda çiğdem cinsinden olan soğanlı bir kültür bitkisinden çıkarılır. Safran bitkisi yaprakları şerit şeklindedir ve mor çiçekleri olan üç tepecikli bir bitkidir. Genellikle gıda boyası ve renklendirici olarak kullanılmaktadır. 100 gram safran tozu için 8bin safran çiçeği gereklidir. Bu yüzden çok değerli bir baharattır. Gıdalara altın rengini veren safranın tadı ise iyot ve saman karışımı gibidir.

SAFRAN NERELERDE YETİŞİR?

Safran güneşi seven bir bitkidir. Bundan dolayı da sıcak yerlerde yetişir. Gün ışığı alan yamaçlarda yetişen bir bitkidir ve sağlık için çok faydalıdır. En sevdiği toprak ise gevrek, gevşek, düşük yoğunluğa sahip, iyi sulanmış, iyi akaçlanmış ve yüksek organik içeren killi ve kalker topraklardır. Dünya üzerinde en fazla Fransa, İran, İspanya ve İtalya'da yetiştirilmektedir. Türkiye'de ise Safranbolu'da yetişen bir bitkidir.