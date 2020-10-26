Son dakika: Bakan Koca corona virüs aşısını müjdeledi! Aralık ayında...

Son dakika haberler… Corona virüs aşısına yönelik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı denemeleri gönüllüler üzerinde sürerken öte yandan Sağlık Bakanı Koca yeni bir aşının sinyalini de verdi. Yaptığı açıklamada; Çin menşeili "CoronaVac" isimli aşının ülkemizdeki faaliyetine Aralık ayı gibi kısa bir sürede gelmesi öngörülürken şuanda da gönüllüler üzerinde devam eden çalışmalarla beraber 5 milyon civarında aşı uygulaması yapılacağı tahmin ediliyor. İşte Bakan Fahrettin Koca'dan gelen corona virüs aşı çalışmalarına yönelik son dakika haberinin detayları…

40 GÜN SONRA TÜRKİYE'DE! BAKAN KOCA'DAN CORONA VİRÜS AŞISI MÜJDESİ…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen açıklamaya göre; SinoVac isimli aşının 16 Eylül'de başlayan denemeleri Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin koordinasyonunda "CoronaVac" isimli bu aşının denemeleri 25 ayrı merkezde sürerken ülkemizde 40 gün sonra yeni bir corona virüs aşısının daha denemelerinin başlayacağı bildirildi…