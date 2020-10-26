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Sakız kutularından uyuşturucu çıktı!

'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda yakalanan şahıslardan birinde sakız kutularının içerisinde ekstasy hap ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:51 ABONE OL
Sakız kutularından uyuşturucu çıktı!

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden T.K.(23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklanırken A.G. (24) ile İ.C.A. (28) serbest bırakıldı.



İLAÇLAR YEŞİL REÇETE İLE ALINABİLİYOR

Uygulamalarda, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 25 tane hap ile 98 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Tutuklanan T.K.'nın ekstasyleri sakız kutularının içerisinde saklaması dikkat çekti.

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Sakız kutularından uyuşturucu çıktı!
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