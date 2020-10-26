Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Terör örgütü ’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/’li terörist etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:06 ABONE OL
Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı temizlik harekâtı azimle ve kararlılıkla sürdürülüyor. Terör örgütü, operasyonlarla ağır kayıplar verirken, komandolar tarafından PKK/YPG teröründen temizlenen Suriye'nin kuzeyinde kurulan askeri bölgelere teröristler sızma ve saldırı girişiminde bulundu.

Ağır makineli silah ve patlayıcı ile yapılan saldırı ve sızma girişimi komandolar tarafından önlendi. Teröristlere yönelik komando birliklerince ateş destek vasıtaları ile yapılan müdahalede, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: İzmir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı Son Dakika Haberi: İlaç şirketinden flaş açıklama: Koronavirüs aşı adayı umut vaat ediyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA