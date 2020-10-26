Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı temizlik harekâtı azimle ve kararlılıkla sürdürülüyor. Terör örgütü, operasyonlarla ağır kayıplar verirken, komandolar tarafından PKK/YPG teröründen temizlenen Suriye'nin kuzeyinde kurulan askeri bölgelere teröristler sızma ve saldırı girişiminde bulundu.

Ağır makineli silah ve patlayıcı ile yapılan saldırı ve sızma girişimi komandolar tarafından önlendi. Teröristlere yönelik komando birliklerince ateş destek vasıtaları ile yapılan müdahalede, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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