Sanayide çalışan çırakların bakkal borcunu ödedi

Kahramanmaraş'ta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, bakkal dükkanındaki veresiye defterindeki borçları ödedi.



Kahramanmaraş Küçük Sanayii Sitesinde gelen bir hayırsever borcu olan kalfa ve çıraklarla ilgili bilgi aldı. İsmi öğrenilemeyen hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borcu olan ve ödemekte zorlanan kalfa ve çırakların 2 bin lira tutarındaki borçlarını ödeyerek bakkaldan ayrıldı.





Hayırsever vatandaşa teşekkür eden bakkal esnafı Ali Gök, "Bir arkadaş geldi dükkanımıza. Geldi, 'Ben buradaki durumu olmayan ve çalışan esnafın kalfa ve çırakların borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Bizde veresiye defterini gösterdik kendisine ve borcu olanların hesaplarını gösterdik. Sağ olsun kendisi onların borçlarını topladı ve tek tek kapattı. Buraya gelenlere ikramlarda bulundu. İsmini açıklamadı hiçbir şeye gerek yok dedi. Kendisi 2 bin lira kadar burada bulunan kalfa ve çırakların borçlarını ödedi. Çocukları sevindirdi, Allah'ta kendisinin sevindirsin" diye konuştu.



Sanayide çıraklık yapan Alican Çulha ise, "Allah razı olsun iyi niyetli güzel bir insanmış gelmiş borcumuzu ödemiş" diye konuştu.