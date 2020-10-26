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'ta servis otobüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı

(66) yönetimindeki araç, (28) idaresindeki servis otobüsüne çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan Şerife ve (17) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:09 ABONE OL
Sivas'ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta ciddi bir kaza meydana geldi. Servis otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

SERVİS OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

Turan Yılmaz (66) yönetimindeki 58 DV 945 plakalı hafif ticari araç, Eğriköprü Mahallesi MTA Kavşağı'nda, Muhammet Tufan (28) idaresindeki 58 TF 707 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, Yılmaz ile aynı araçtaki Şerife ve Çağla Yılmaz (17) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Sivas'ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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