Sivas'ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta ciddi bir kaza meydana geldi. Servis otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

SERVİS OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

Turan Yılmaz (66) yönetimindeki 58 DV 945 plakalı hafif ticari araç, Eğriköprü Mahallesi MTA Kavşağı'nda, Muhammet Tufan (28) idaresindeki 58 TF 707 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, Yılmaz ile aynı araçtaki Şerife ve Çağla Yılmaz (17) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.