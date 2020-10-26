Siverek’te susam hasadı başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Güllice kırsal mahallesinde 5 ay önce ekimi yapılan Susam'ın hasadına başlandı.

Lütfü YALGI / SABAH

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güllice kırsal mahallesinde 100 dönüm araziye ekimi yapılan Halk dilinde Küncü olarak bilenen Susam'ın bir bin zahmetle sofralara ulaşmasını sağlayan çiftçiler destek bekliyor.

Çiftçiler tarafından zahmetli olduğu için ekimi fazla yapılmayan Susam (Küncü)'nün hasadına başladıklarını anlatan çiftçi Mehmet Emin Demir şunları söyledi: "Yaklaşık 5 ay önce Susam'ın ekimini yaptık. Susam'ın ekimi ve bakımı çok zahmetli bir iştir. Çiftçilerimiz için zahmetli ve az maliyeti olan bir ürün olduğundan fazla rağbet görmüyor. Mayıs ayıdan bu yana 100 dönüm alan üzerine ekimini yaptığımız susamın 15 gün süreyle hasadına devam edeceğiz. Çok emek isteyen bir ürün eleklerle elemesini yaparak ayıklıyoruz temizliği yapılarak tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından piyasaya satışını yapacağız. Bu yıl piyasa değeri çok düşük bu ürünün piyasa değeri kilo hesabıyla 15 TL'den gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabi şuan piyasanın durumunu bilmediğimiz için düşüş yaşandığı gibi yükselişte olabilir. İnşallah kısmetimizde varsa ektiğimiz Susam'da yaklaşık 5 ton elde ederiz" dedi.

ÇOK HASSAS BİR ÜRÜN DESTEK VERİLMESE EKİMİ AZALIYOR



Ekimi ve bakımın yanı sıra toplamasının da hassas olduğunu aktaran Demir, "Susam ürünü bir çocuğunuza nasıl özen göstererek temizliğini, yemeğini ve bakımını yapıyorsanız bu üründe öyle hassasiyet isteyen bir üründür. Piyasa değeri şuan çok düşük, topladığımız 5 ton susamı şuan satışını yaparsak masraflarımızı anca çıkarır. Kar payı çok düşük bir ürün olduğu içinde çiftçilerimiz ekimini yapmıyor. Bölgede susam eken çiftçi sayımız çok azdır, devletimiz bu konuda susam ekimi yapan çiftçilere destek verirse ürünü eken çiftçi sayımızda yükseliş olur" dedi.