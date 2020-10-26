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Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

Dün Esenyurt'taki bir eğlence mekanında kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenleyen çoğu yabancı uyruklu kişi 'bu kadarına da pes' dedirtmişti. Son dakika haberine göre korona partisi düzenlenen o mekan zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:33 Son Güncelleme: 26.10.2020 09:44 ABONE OL
Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

ESENYURT'TAKİ KORONA PARTİSİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ:

Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti düzenlendi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmediği görüntülere yansıdı.

Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

KAYMAKAM TALİMAT VERDİ

Görüntüler üzerine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, polis ekiplerine işlem yapmaları yönünde talimat verdi.

Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklular tarafından partinin düzenlendiği gece kulübü belirlendi.

Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

Ardından Esenyurt Zabıta ekipleri, gece kulübünü mühürleyerek kapattı.

Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

İŞTE SKANDAL PARTİDEN KARELER...

Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

İŞTE SKANDAL PARTİDEN KARELER...

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Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!
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