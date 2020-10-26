Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

ESENYURT'TAKİ KORONA PARTİSİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ:

Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti düzenlendi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmediği görüntülere yansıdı.