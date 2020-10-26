Son dakika: Esenyurt'taki o eğlence mekanı kapatıldı!

ESENYURT'TAKİ KORONA PARTİSİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ:
Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti düzenlendi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmediği görüntülere yansıdı.
KAYMAKAM TALİMAT VERDİ
Görüntüler üzerine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, polis ekiplerine işlem yapmaları yönünde talimat verdi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklular tarafından partinin düzenlendiği gece kulübü belirlendi.
Ardından Esenyurt Zabıta ekipleri, gece kulübünü mühürleyerek kapattı.
İŞTE SKANDAL PARTİDEN KARELER...