Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı! Fransa ürünleri ve malları hangileri?

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı! Fransa ürünleri ve malları hangileri?

Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına karşı boykot çağrısı geldi! Son dakika gelişmesine göre Macron'un çirkin açıklamalarının ardından Başkan Erdoğan da ve markalarını kullanmama çağrısı yaptı. Bu gelişmenin ardından ve listesi en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Fransız malları listesini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:51 Son Güncelleme: 26.10.2020 15:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı! Fransa ürünleri ve malları hangileri?

Fransa'da İslam düşmanlığı artarak devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalar karşısında tepkiler peş peşe geliyor. İslam'a yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Fransa'ya karşı boykotlar devam ediyor. Başkan Erdoğan, son dakika açıklamasında Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Fransız markaları ve ürünleri şu sıralar hem sosyal medyada hem de Google'da en çok merak edilen listeler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FRANSIZ MARKALARINA BOYKOT ÇAĞRISI! FRANSIZ ÜRÜNLERİ LİSTESİ...

Müslüman dünyası tarafından büyük tepki çeken Macron'un açıklamaları sonrası Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı geldi. Aynı şekilde de Kuveyt'te Macron'un fotoğrafının üzerinden geçildi.

İŞTE FRANSIZ MARKALARI VE FRANSIZ ÜRÜNLERİ!

  • Benzin: Elf
  • Süpermarket: Gima, Dia Endi
  • Yoğurt: Yoplait
  • Şişe Suyu: Perrier, Evian
  • Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
  • Oto Yedek Parça: Valeo
  • Otomobil: Peugeot, Citroen
  • Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter
  • Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
  • Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
  • Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

  • Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
  • Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
  • Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
  • Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
  • İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
  • Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
  • Tıraş Bıçağı : BIC
  • Çakmak:BIC, Cartier
  • Kırtasiye: BIC, Sheaffer
  • Spor Ekipmanı: Le coq sportif
  • Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, koronavirüs salgınına değinerek, "Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz. Milletimden tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bugünlerde, tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum" dedi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın. Buradan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye, çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var" diye konuştu.

'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

"Bu olaylar oldukça tehlikeli, Avrupalı Müslümanlar için çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir sürecin işaret fişeğidir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek için girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. İkinci dünya savaşında yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır. Irkçı saldırılar kan ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir, getirmeyecektir. Türkiye vatandaşlarının hak hukuk ve güvenliğini korumakta kararlıdır. Bu düşmanlığı milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Avrupalı siyasetçiler Macron'un başını çektiği nefret kampanyasına 'dur' demelidir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı! Fransa ürünleri ve malları hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA