Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.