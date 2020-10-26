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Son dakika haberi... 'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Son dakika haberi... İddianamede tutuklu sanığın 4 farklı suçtan başta ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere çeşitli oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:20 ABONE OL
Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki 'in ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Ağustos'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitiren 'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Sanık Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianamede, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

İddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin incelenmesi sonrasında iddianame kabul edilirse sanık hakkında dava açılacak.

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının sanık Mehmet K. hakkında farklı olaylardan "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından yürüttüğü soruşturmalar da sürüyor.

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

OLAY

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki olduğu belirlenmişti.

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi

Evdeki Mehmet K. (20), "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi
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