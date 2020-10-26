Son dakika haberi: İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Kadın yolcu kameraya çekti şikayetçi oldu...

Aktarılan son dakika haberi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. İETT otobüsünde yaşananlar mide bulandırdı. İstinye - Kabataş seferini yapan otobüs içerisinde bir yolcu diğer insanlara aldırmadan otobüste mastürbasyon yaptı. Yaşanan rezillik yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti.
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Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken kadının polise gidrerek şikayette bulunduğu öğrenildi.