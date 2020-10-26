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Son dakika haberi: Vaka sayısı o ilimizde son ikiye katlandı! Vali'den vatandaşlara çağrı...

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken gelen son dakika haberine göre bir ilimizde vaka sayılarının tam iki katına çıktığı bildirildi. Yavuz Selim Köşger'in twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre; vakaların son 10 günde iki kat arttığı bildirilirken kent halkının koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarı yapıldı. Kentin en kalabalık yerleri gazetecilerin objektiflerine yansırken vatandaşların maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafeye önem vermediği gözlerden kaçmadı. İşte vaka sayısından gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:43 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:43 ABONE OL
Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

Son dakika haberler… Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan gözle görülür artışla beraber yetkili isimler vatandaşları tedbirlere uyması yönünde uyarmaya devam ediyor. Son olarak Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada vaka sayısının 10 günde ikiye katlandığını belirterek, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti. İşte İzmir Valisi'nden gelen son dakika açıklamasının detayları…

İZMİR'DE VAKA SAYILARI 10 GÜNDE İKİ KATINA ÇIKTI! ŞEHRİN VALİSİNDEN FLAŞ UYARI

İzmir vaka sayılarında yaşanan artışla beraber şehrin işlek yerlerinde objektiflere yansıyan görüntüler salgının yayılma halini de gözler önüne serdi. Şehir halkı maske takma kuralına uyum sağlasa da sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılıyor olması Vali Yavuz Selim Köşger'in de uyarılarına neden oldu…

Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

İKİYE KATLANDI

Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek, vatandaşları uyardı. Kentin en kalabalık yerlerinde vatandaşların maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafeyi korumakta zorlandığı görüldü.

Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

İZMİR VALİSİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

Yavuz Selim Köşger, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada kentteki vaka sayısının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de iki katına çıktığını söyledi. Koronavirüse karşı önlemleri daha sıkı tutmaları için vatandaşları uyaran Köşger, maske, hijyen ve mesafe kuralını hatırlattı.

Öte yandan kentin en işlek yerlerinde vatandaşlar maske kuralına uyarken, sosyal mesafeye uymakta zorlandı. Vatandaşlar kişisel önlemlerini aldıklarını ancak halen birçok kişinin duyarlı davranmadığını söyledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ise kalabalığa rağmen maskeyi çene altında taşıyanlar görüldü.

Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

'BAZI İNSANLAR ELİNDEN GELENİ YAPMIYOR'

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyen Murat Kara, "Vakaların artması çok vahim bir durum. Çalıştığımız yerde çok güzel önlemler alıyoruz. Herkes dikkat etmeli. Ülkece, bu salgınla baş edebileceğimizi düşünüyorum. Ama bazı kişiler elinden geleni yapmıyor. Bu nedenle vaka sayısı artıyor. İnsan odaklı hastalık bu, herkes zincirleme birbirine bulaştırıyor. Dikkat edilirse Türk insanı her şeyin üstesinden gelir. Umarım vaka sayıları azalır önümüzdeki günlerde" diye konuştu.

Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

'MİLLETİNİZİ SEVİYORSANIZ ÜÇ KURALA UYUN'

Alsancak'ta giydiği renkli kıyafetlerle tanınan Nur Ella da "Çift maske takıyorum. İçine mendil koyuyorum. Herkesin dikkat etmesi lazım. Kimse dikkat etmiyor. Kendini de düşünmüyor. Kimse ölmesin. Üzülüyoruz. Kimseyi üzmemek için herkes dikkat edecek. Kendi anne babasını, çocuğunu düşünsünler. Mezarlarda da yer kalmayacak. Lütfen mesafeyi koruyun, maskesiz çıkmayın dışarı. Milletinizi, dünyanızı seviyorsanız lütfen üç kurala uyun" dedi.

Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

'HALA VİRÜSÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNENLER VAR'

Özellikle toplu taşımada çok dikkat ettiğini aktaran lise son öğrencisi Cenker Mutlu ise, "İki kişi yan yana oturmamaya çalışıyorum. Yolda maske takmadığı için ceza kesilen kişiler gördüm. Maskemi hiç çıkarmıyorum. Dezenfektan kullanıyorum, genelde sensörlü veya ayakla basılan dezenfektanları kullanıyorum. Kişisel olarak önlemimi alıyorum. Bazı kesimlerin bilinçsiz tutumları nedeniyle vakalar artıyor. 'de yine nispeten daha bilinçli insanlar ama bazı kesimlerde yine kurallara uyulmuyor. Çoğu iş yerinde dışarda maske takılsa da içerde maske takılmıyor. Bir kere, otobüste yaşlı bir amca yanıma oturmak istedi, oturmaması gerektiğini söyledim. Bana, virüsün olmadığını söyledi. Hala böyle düşünen insanlar var, bu nedenle artış oluyor" diye konuştu.

Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

Samet Menek de "Herkesin yüzünde şu an maske var. Ama saat 24.00'dan sonra buraya gelip baksanız sokaklar, tıklım tıklım olmasına rağmen maske takan olmuyor. Dikkat etmeye çalışıyorum ama bir şekilde maskeyi çıkardığımız oluyor. Kimse yeterince dikkat etmiyor" dedi.

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Son dakika haberi: Vaka sayısı o ilimizde son ikiye katlandı! Vali'den vatandaşlara çağrı...
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