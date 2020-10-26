Son dakika haberler: 'Kullan At' çetesi çökertildi! Pandemi izni ile tahliye edilmişlerdi, suç örgütleri için üretime geçtiler...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çeteye operasyon düzenledi. Şüphelilerin imalatlarını yaptıkları ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere sattıkları iddia edildi. Yasa dışı silah çetesinin üyelerinin kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek kuru sıkı silahları gerçek silahlar haline dönüştürdükleri ve sattıkları da iddia edildi.

Bin lira ile iki bin lira arasındaki fiyatlara satışı yapıldığı tespit edilen ve namlularının çabuk ısınarak şişmesi nedeniyle hemen zarar gören ve hatta parçalanan söz konusu silahların bu nedenle özellikle suç örgütleri üyeleri tarafından tercih edildiği ifade ediliyor.

Operasyonda ele geçirilen ve "Kullan-At" olarak adlandırılan 19 ruhsatsız silah ve 175 mermi detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtildi. Operasyon anları polislerin kameralarına yansıdı. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Pandemi'den dolayı izinli çıkıp bir ay sonra silah imalatına başlayan 'Kullan-at' çetesi böyle çökertildi | Video

300-400 LİRAYA İMAL ETMİŞLER

Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin "Uyuşturucu" ve "Suç Örgütüne Üye Olmak" nedeniyle tutuklu oldukları ve Pandemi süreci nedeniyle yaklaşık bir ay önce cezaevlerinden izinli olarak çıktıkları ve hemen yasa dışı silah ticaretine başladıkları belirtildi. Şüphelilerin piyasada orijinali 25-30 bin lira olan marka silahlara birebir benzer sahte silahları 300-400'er liraya mal ederek imal ettikleri ve yüksek fiyatlara sattıkları iddia edildi.