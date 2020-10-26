Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti...

: 'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti...

'ndan gelen haberine göre; bir zanlı maket bıçağı ile korku dolu anlar yaşattı. Kendine zarar veren zanlı, hiç kimseyi yanına yaklaştırmadı. Uzun süren çabaların ardından polis ekipleri zanlıyı etkisiz hale getirdi. Adliyeye maket bıçağının nasıl sokulduğu araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:28 Son Güncelleme: 26.10.2020 14:34 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti...

İstanbul Adliyesi girişinde x-ray cihazında alarm veren bir vatandaş, güvenlik görevlilerinin tekrar geçmesini istemesi üzerine, cebinden falçata çıkarıp kendisini kesti.

MAKET BIÇAĞINI İÇERİ NASIL SOKTU?

Olay, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı binasının vatandaş girişi olan C Kapısında meydana geldi. X-ray cihazından geçerken alarmın ötmesi üzerine güvenlik görevlileri, bu kişinin tekrar cihazdan geçmesini ve üzerindeki metal eşyaları yandaki kutuya bırakmasını istedi.

Son dakika haberleri... İstanbul Adalet Sarayı'ndaki maket bıçaklı saldırgan kamerada | Video

İsminin Murat Ateş olduğu öğrenilen şahıs, cebinden falçata çıkarıp vücudu kesti. Güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen Ateş, gözaltına alındı ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiren dönüşüm başlıyor! Tarih belli oldu...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA