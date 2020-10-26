Son dakika: Kayınpederine kurşun yağdırdı

Konya merkeze bağlı Fetih mahallesinde bulunan Büyükkale sokakta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mehmet Dakım (21), 3 yıldır dini nikah ile birlikte yaşadığı Didar Dakım'a (20) 5 ay önce resmi nikâh yaptı. Didar Dakım, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk ederek babası Barış Mıngır'ın evine gitti. Mehmet Dakım, dün sabah saatlerinde konuşmak için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Mehmet Dakım, tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kaçtı. Barış Mıngır ise polise giderek damadı hakkında şikâyetçi oldu.





TELEFONLA ARAYARAK GELİYORUM DEMİŞ

Akşam saatlerinde telefonla eşini arayan Dakım, eşini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Sinirlenen Dakım, eşine, oraya gelip kendisini alacağını söyledi. Baba Mıngır ise "Gelebiliyorsan gel" dedi. Bunun üzerine Dakım, annesi İsmidal Dakım (40) ve 13 yaşındaki kardeşi H.D'yi de yanına alarak kayınpederinin evine gitti. Bu sırada sokakta bulunan Barış Mıngır ile Mehmet Dakım arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası iki tarafta birbirlerinin üzerine tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Barış Mıngır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mıngır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside Barış Mıngır'ın vücudunda 10 adet mermi girişi olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Dakım, annesi İsmidal Dakım ve kardeşi D.K.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.





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