Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! İzmir'de şaşkına çeviren olay...

: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! 'de şaşkına çeviren olay...

'de duyanları şaşkına çeviren olayı yaşandı. Aralarında tartışma geçen kuzenini önce bıçaklayıp sonra pompalı tüfekle vurarak yaralayan şahsın rahat tavırları şaşırttı. Kuzenini yaralayan şahıs, daha sonra eve gidip duş aldı. Saldırgan şahıs ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, kanlar içerisinde kalan Muammer E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 08:02 Son Güncelleme: 26.10.2020 08:05 ABONE OL
Son dakika: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! İzmir'de şaşkına çeviren olay...

haberi: 'de kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladıktan sonra duş alan saldırganın rahat tavırları pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında tartışma yaşanan Muammer E. (45), kuzeni olan Mesut E. (26) ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı.

Son dakika: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! İzmir'de şaşkına çeviren olay...

Yaralanan Muammer E. kaçmaya çalıştığı esnada bu sefer Mesut E. pompalı tüfekle ateş etti ve kaçtı. Eline saçmalar isabet eden şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Muammer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! İzmir'de şaşkına çeviren olay...

OLAYIN ARDINDAN EVE GİDİP DUŞ ALDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri, olayı gören görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışma sonucu Muammer E.'yi bıçaklayarak ve pompalı tüfekle yaralayan şahsın, yaralı kişinin kuzeni Mesut E. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, Mesut E.'yi evden çıkmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Son dakika: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! İzmir'de şaşkına çeviren olay...

Mesut E.'nin yüzünde ve elinde kan lekeleri olduğu için evine gidip duşa aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sergilediği rahat tavırlarla dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada çalışma yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kuzenini önce vurdu, sonra bakın ne yaptı! İzmir'de şaşkına çeviren olay...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA