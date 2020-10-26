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Son dakika: Spor ve iş adamları kumarda basıldı!

'de emniyet güçleri tarafından kumar oynanan mekanlara yönelik üst üste operasyonlar düzenlendi. Bir hafta içerisinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişiye ceza kesildi. Son dakika haberine göre bir apart dairesine düzenlenen baskında ise spor ve iş adamlarının kumarda yakalanması şaşkına çevirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:15 ABONE OL
Son dakika: Spor ve iş adamları kumarda basıldı!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 19 ile 20 Ekim 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 34 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir apart dairesinde kumar oynatıldığı yönünde operasyon düzenlendi.

PARA CEZA KESİLDİ

Operasyon kapsamında içlerinde spor camiasından ve farklı iş sektörlerinden olan yaklaşık 30 kişi yakalandı.

Operasyonda 12 şahsın kumar oynadıkları tespit edilerek, 14 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanıldığı tespit edilen 3 bin 400TL para ve para yerine geçen pullar ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon ve denetim kapsamında 2 iş yerine kapalı ortamda sigara içilmesine izin vermekten, 8 şahsa maske takmamaktan ve 37 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymadığından dolayı 40 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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Son dakika: Spor ve iş adamları kumarda basıldı!
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