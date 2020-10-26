Son dakika: Spor ve iş adamları kumarda basıldı!

Öte yandan, operasyon ve denetim kapsamında 2 iş yerine kapalı ortamda sigara içilmesine izin vermekten, 8 şahsa maske takmamaktan ve 37 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymadığından dolayı 40 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.