Son dakika: Vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı! İzmir Valisi'nden flaş uyarı geldi

İZMİR VALİSİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada kentteki vaka sayısının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de iki katına çıktığını söyledi. Koronavirüse karşı önlemleri daha sıkı tutmaları için vatandaşları uyaran Köşger, maske, hijyen ve mesafe kuralını hatırlattı.

Öte yandan kentin en işlek yerlerinde vatandaşlar maske kuralına uyarken, sosyal mesafeye uymakta zorlandı. Vatandaşlar kişisel önlemlerini aldıklarını ancak halen birçok kişinin duyarlı davranmadığını söyledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ise kalabalığa rağmen maskeyi çene altında taşıyanlar görüldü.