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Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Şoke eden olay dün sabah saatlerinde 'te meydana geldi. Coşkun K. isimli 20 yaşındaki genç, evlerinin balkonundan yarı çıplak vaziyette park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düşen vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Coşkun K., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika bilgisine göre yaralı gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:27 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:32 ABONE OL
Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Olay, dün sabah saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki apartman 5'inci katında meydana geldi.

Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K., dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yarı çıplak haldeki Coşkun K.'yi hastaneye kaldırdı.

Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

DURUMU KRİTİK

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Coşkun K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Coşkun K.'nin düştüğü anlar güvenlik kameralarına da yansırken, soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü
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