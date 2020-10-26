Son dakika: Yarı çıplak vaziyette balkondan düştü

Gaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki apartman 5'inci katında meydana geldi.
Evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K., dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Son dakika! Gaziantep'te dehşet! Yarı çıplak 5'inci kattan düşme anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.