Merakla beklenen Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru

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Merakla beklenen sonuçları açıklandı! Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru

İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla Salı, Perşembe, Pazar günleri yapılan canlı çekilişi şans oyunu severlerce heyecanla beklenen sonuçları dün (25 Ekim 2020 Pazar) Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla belli oldu. Dün yapılan canlı çekiliş için heyecanla kupon dolduran şans oyunu severler, kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyerek MPİ 25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu başlık altında MPİ 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ile şanslı numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama motorunu bulabilirsiniz. İşte 25 Ekim Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 07:08 Son Güncelleme: 26.10.2020 07:09 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Haftanın her Salı, Perşembe, Pazar günleri Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) tarafından ortak olarak Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayınında çekilişi yapılan ve şanslı numaraları şans oyunu severler tarafından merakla beklenen MPİ 25 Ekim sonuçları canlı çekilişle açıklandı. Dün yapılan MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin edrek hayallerini süsleyen büyük ikramiye tutarını kazanmayı amaçlayan şans oyunu severler yoğun şekilde 25 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. MPİ 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişebilir, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 EKİM 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla birlikte baştan sona yenilenen MPİ şans oyunlarında birisi olan Süper Loto 25 Ekim çekiliş sonuçları ve Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaralar ile ilgili detaylar şöyle;

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Ekim Süper Loto sonuçları: 30 - 52 - 47 - 38 - 42 - 1

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle


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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Merakla beklenen Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru
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