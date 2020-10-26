Tacizci öğretmen hesap verecek! Ders esnasında kız öğrencileri...

İstanbul'da bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olan Y.K., kız çocuk öğrencilerini taciz etmeye başladı. Ders esnasında öğretmenleri tarafından bacaklarına, kalçalarına dokunulan kız çocukları başta bu durumun yanlışlıkla olduğunu düşündü. Öğretmenlerini konduramayan kızlar, tacizin sıklaşmasından sonra olayın farkına varıp Türkçe öğretmeni Y.K.'nin kendilerini taciz ettiğini aile üyelerine bildirdiler.

TACİZ DEĞİL KALABALIKTA TEMAS OLABİLİR

Taciz eylemlerini öğrenen küçük çocukların aileleri yaşadıkları şaşkınlık sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından savcılık soruşturma başlattı ve alınan ifadelerde öğretmen Y.K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, öğrencilerin kalabalık oluşu nedeni ile bu şekilde temas etmiş olabileceğini, fakat kasıtlı olarak temasta bulunmadığını dile getirdi.

22 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR

Çocuk izlem merkezinde ifadeleri alınan kız çocukları ise, öğretmenleri Y.K.'nın aylardır süren tacizini gözyaşları içinde anlattı. Mağdur 5 kız çocuğunu ifadeleri birbiriyle tutarlıydı. Kız öğrencilerini dokunarak taciz eden öğretmen Y.K., hakkında iddianame düzenlendi. Türkçe öğretmenine ' Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 5 aya kadar her mağdur kız çocuğu için ayrı ayrı hapsi isteniyor.