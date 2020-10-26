Talihsiz genç gemiyi denetlerken düşerek öldü!

Çanakkale'nin Bigal İlçesi'ne bağlı Karabiga beldesinde bulunan termik santral de kömür yüklü gemiyi denetlemek için gemiye çıkan güvenlik memuru dengesini kaybederek aşağıya düştü. Genç memur olay yerinde hayatını kaybederken bir memur da yaralandı.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH

Karabiga Beldesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan termik santralde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya gore şöyle gelişti. Rutin controller için santrale gelen Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Serkan Yarımoğlu, (34) kömür yüklü bir gemiyi denetlemek amacıyla gemiye çıktı. Denetim sırasında dengesini kaybeden talihsiz genç 23 metreden aşağıya geminin ambar bölümüne düştü.

Evli ve 2 çocuk babası Yarımoğlu ollay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.