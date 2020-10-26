'Tamirhaneye götürüyoruz' deyip çaldılar!

İstanbul Kağıthane ve Şişli'de park halindeki 2 motosikletin kilit zincirlerini keserek kamyonete yükleyen 2 şüpheli kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.



Çevre ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, elde ettikleri görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, çalıntı motosikletlerin yüklendiği kamyonetin peşine düştü. Bahçelievler Siyavupaşa Mahallesi'ne bir iş yerinin önünde pusu kuran Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi, çaldıkları motosikletleri kamyonetten indirmeye çalıştıkları sırada gözaltına aldı.





İSRAİL YAPIMI SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilerle birlikte bir adet İsrail yapımı ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan motosikletler sahiplerine teslim edildi.





POLİSE TEŞEKKÜR ETTİLER



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek motosikletini teslim alan Samet Bayraktar "Motosikletimi normalde garajıma park ederdim ama o gün yorgun olduğum için evimin önüne bıraktım. Sabah uyandığımda motorum yerinde yoktu. Aracımı kısa sürede bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ederim" dedi. Bulunan diğer motosikletin sahibi Sedat Cebe ise "Motosikletim kaybolduğunda bulunacağına dair hiç umudum yoktu. Motosikletimi 1 buçuk günde bulup bana teslim ettiler, çok teşekkür ederim" dedi.