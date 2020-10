'ÇOK BASKI UYGULADI'

Sibel F., yıllardır aynı sorunları yaşadığını belirterek, "Yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım, şu an bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi" dedi.