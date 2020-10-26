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TIR, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıktı

’nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarındaki bariyere çıktı. Aydınlatma direğini yıkan TIR’ın sürücüsü yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:56 ABONE OL
TIR, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıktı

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolunun Hacı Osman Mahallesi mevkisinde yaşandı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İzmit istikametine giden Ramazan Demirkan idaresindeki 41 UZ 365 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çıkan TIR, refüjdeki aydınlatma direğini devirdi. Kazada, sürücü Ramazan Demirkan yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıktı
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