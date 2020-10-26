Türk dostu Alman profesörü komşuları uğurladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve felsefe kitaplarıyla dünyada tanınan 92 yaşındaki ünlü Alman filozof yazar Prof. Dr. Alfred Kosing'in "Beni Alanya'da toprağa verin" şeklindeki vasiyeti yerine getirildi. Tam bir Alanya aşığı olan felsefe profesörü Kosing, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde Yabancılar Mezarlığı'nda defnedildi. Alferd Kosing'in cenaze törenine eşi Britte Kosing (80), Hürtürk Alman Derneği Başkanı Fahri Yiğit ile çiftin 20 yıllık Türk komşusu Fatma Özsüer başta olmak üzere Türk ve Alman komşuları katıldı. Alferd Kosing'in Almanya'da olan yakınları için cenaze töreni cep telefonuyla canlı olarak yayınlandı. Türk ve Alman komşuları Alferd'in tabutuna toprak ve gül bıraktı, Türk komşuları ise dua okudu. Cenaze töreninde Alfred Kosing hayranı olduğu Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı çalındı. Alfred Kosing'in tabutu Türk komşuları tarafından taşınarak toprağa verildi.Fatma Özsüer, Alfred Kosing'in dünyayı gezdiğini ve yerleşmek için Alanya'yı tercih ettiğini anlattı. Türk insanının sıcak kanlı ve yardım sever olduğunu her defasından anlattığını dile getiren Özsüer, "Burayı kendi memleketi, bizi de kendi hemşehrileri olarak benimsemişti. En çok Avrupa'da Türkiye'ye yapılan olan iki yüzlü politika onu üzüyordu" diye konuştu. Kosing, son dönemde Yunanistan ile yaşanan diplomatik sorunlarla ilgili Avrupa ülkelerinin tavrını eleştiren ve Türkiye'yi destekleyen açıklamalarıyla dikkat çekmişti.