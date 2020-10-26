Türkiye'de şu an saat kaç, saatleri geri alındı mı? Kış saati uygulaması ile Türkiye'de saatler geri mi alındı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde 2016 yılından bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

AVRUPA ÜLKELERİNDE KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI!

Avrupa ülkelerinde saatler, 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece yarısı bir saat geri alınacak. Avrupa'da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise henüz son bulmuş değil.

Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarına son vermişti. Türkiye'de sadece ileri yaz saati uygulanıyor. Bu durumda Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da artacak. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

TARTIŞMALAR BİTMEDİ

2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.