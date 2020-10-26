Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Soyup kablo ile darp etmişler

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Hatice Çimen, oğlunun daha önce de tehdit edildiğini, bunu da olaydan sonra oğlunun arkadaşından duyduğunu ifade ederek olay günü yaşananları anlattı. Polisin yaptığı inceleme sonucu, ölen eşinin yeğenleri olan Ö.K. ve İ.K.'nın gözaltına alındığını belirten Çimen, "İki kuzenleri gece 3'te ev geldiler bunlar halasının çocukları. Bana, 'Mehmet evde mi' dediler ben de 'hayır evde değil' dedim. Neden arıyorsunuz dedim bana dedikleri kelime, 'Mehmet ablasıyla eniştesini tehdit ediyormuş öldürecekmiş' dediler. Bunlarla konuşurken Mehmet geldi eve bu sırada 'sen nasıl ablanı tehdit edersin' dedi ve bir tane vurdu çocuğa. Mehmet yok anne öyle bir şey yok dedi ve biz sakin şekilde 5'e kadar konuştuk. Sonrasında dediler ki biz Mehmet'i alalım dışarda konuşalım Mehmet geri gelecek eve dediler alıp gittiler. Beklerken saat 6.30 oldu gelmediler bende işe gideceğim evden çıkıp otobüse bindim işe geldiğim esnada komşum aradı Hatice yetiş Mehmet kriz geçiriyor dedi ama ben inanmadım bana doğruyu söyle dedim sonra bana 'Mehmet balkondan düştü' dedi o an fenalaştım kendime gelince taksi tutup hastaneye gittim" dedi.