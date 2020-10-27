1243 şişe kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul Şişli'de 2 Ekim 2020 tarihinde kaçak bandrolsüz şekilde tezgah aştında tiner şişelerine benzer şekilde içki olduğu bir dükkanda saklandığı şekilde ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Depo olarak kullandığı belirlenen yere mahkemeden alınan arama ve el koyma kararına istinaden yapılan aramada 1243 şişe toplamda 1110,1 litre alkollü bandrolsüz ve sahte olabileceği değerlendiren içki ele geçirildi.

İhbarın yapıldığı gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat şube müdürlüğüne yapılan ihbar sonrası harekete geçildi.

DÜKKAN SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında dükkan sahibi olduğu belirlenen şüpheli H.Ö., sevk edildiği Sulh ceza hakimciğinde 5607 sayılı kaçakçılık kanununun 3/18 maddesi gereğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

İstanbul'da koronavirüsün en az olduğu ilçeler neresi? HES uygulamasındaki en güvenli yerler...

SON DAKİKA! MEB'den okullarla ilgili flaş açıklama