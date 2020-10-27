28 Ekim Çarşamba yarın PTT, noter ve bankalar açık mı? 28 ve 29 Ekim’de PTT, kargolar, noter, hastane ve bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Aynı şekilde noterlerin de yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Noterler de tıpkı bankalar gibi yarın öğlene kadar açık olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak noterler 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

PTT VE HASTANELER YARIN AÇIK OLACAK MI?

PTT ve PTT Kargoların da yarın yarım gün açık olacağı ifade edildi. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle PTT'nin de öğlene kadar açık olacağı kaydedildi. 29 Ekim Perşembe ise PTT'ler kapalı olacak.