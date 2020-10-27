28 ilçede yüzde 50’den fazla artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı, 2 saat 40 dakika süren toplantıya katıldı. Koca toplantı sonrası konuşmasında şunları söyledi:

Salgının başlangıcından bu yana karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biri için bir araya geldik. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır.







11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise İstanbul'a dönüşler.

Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi, memur, çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Bu sebeple toplantıda, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme geldi. Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biri.







Üç kuralımız var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalıktan kaçınmalıyız.

İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalar kendilerini korusun. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

Bütün gücümüzle buradayız. Asıl başarı hastanelerimize olabildiğince az ihtiyaç duyabilmektir. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.







İSTANBUL'A ÖZEL ÖNLEMLER YOLDA

İstanbul'da genel olarak maske kuralına uyulduğu ancak mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı gözleniyor. İnsanlar kafe, lokanta, parklar, pazar yerleri, eğlence yerlerinde salgın öncesinde olduğu gibi iç içe yaşıyor. Öncelikli olarak özel sektördeki çalışma saatlerinin kısa süre içinde düzenlenmesi bekleniyor. Mevsim değişikliği nedeniyle kapalı mekanlara geçildiği için İstanbul'da denetimler daha da artacak. Özellikle kafe-lokanta gibi mekanlar denetlenecek. Vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumları kontrol edilecek. Sokaktaki hayatın seyreltilmesi için neler yapılabileceğine bakılacak. Lokanta, kafe gibi işyerlerinin akşam belli saatte kapatılması gündeme gelebilecek. Bu yeterli olmazsa belli saatten sonra sokağa çıkma sınırlaması gibi önlemler devreye sokulacak.



ALTIN GÜNÜ DEĞİL KORONA PARTİSİ

Salgının son döneminde kadın hasta sayısı hızla artmaya başladı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar bunun nedenini ortaya koydu. Evlerde yapılan altın günleri, memleketten dönenlere yapılan hoş geldin ziyaretleri, pastalı- börekli günler yayılımı hızlandırdı. Kadınların büyük bölümü virüsü komşudan ya da akrabadan kaptı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! İstanbul'da koronavirüs alarmı veren ilçeler belli oldu

Son dakika! Ve koronavirüste korkulan oldu! Bir şehirde haftalık yeni hasta sayısı ağustosu beşe katladı

Türk mühendisten Kovid-19 teşhisi için önemli çalışma! Röntgen filmlerinden koronavirüsü böyle teşhis ediyor!